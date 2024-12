NRW-Landtags-Vizepräsidentin Berivan Aymaz wird Oberbürgermeister-Kandidatin der Grünen in Köln

Die Vize-Präsidentin des Düsseldorfer Landtags, Berivan Aymaz, wird Oberbürgermeister-Kandidatin der Grünen in Köln. "Ich will Verantwortung für meine Heimatstadt Köln übernehmen. Dass die Findungskommission der Kölner Grünen mich einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen hat, ist eine große Ehre für mich", sagte Aymaz dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Ich trete an, um zu gewinnen", fügte die 52-Jährige hinzu.

Sie sei "Kölnerin mit Leib und Seele" und bewerbe sich "mit einem Angebot, das in die Zeit passt, aber auch Visionen für morgen anbietet". Aymaz war 1998 im Alter von sechs Jahren als Tochter eines Diplomaten mit kurdischen Wurzeln nach Deutschland gekommen. Von 2014 bis 2017 hatte sie für die Grünen im Kölner Stadtrat Politik gemacht. Bei der Landtagwahl 2017 war Aymaz über die Liste ins NRW-Parlament eingezogen, fünf Jahre später gewann sie den Kölner Innenstadt-Wahlkreis direkt mit 37 Prozent der Stimmen. Nach der Bildung der schwarz-grünen Regierungskoalition 2022 wurde Aymaz zur Vize-Präsidentin des NRW-Parlaments gewählt.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)