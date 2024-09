K-Frage der Union wohl entschieden - Pressekonferenz angekündigt

Die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union ist offenbar entschieden. Für Dienstagmittag wurde kurzfristig eine gemeinsame Pressekonferenz von CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder angekündigt.

Diese soll demnach um 12 Uhr in der bayerischen Landesvertretung in Berlin stattfinden. Es gilt als wahrscheinlich, dass dabei die Entscheidung in der K-Frage verkündet wird. Nachdem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Montag bereits seinen Verzicht erklärt hatte, ist Merz der klare Favorit. Dem Vernehmen nach dürfte Söder am Mittag nachziehen.



Damit wird sich die Situation von vor der letzten Bundestagswahl wohl nicht wiederholen, als Söder den damaligen CDU-Chef Armin Laschet offen herausgefordert hatte. Letzterer hatte sich zwar am Ende durchgesetzt, war aber geschwächt in den Wahlkampf gegangen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur