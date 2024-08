AfD: Zwei Männer boxen in Frauen-Finalkämpfen: Diesen Irrsinn will die Ampel auch in Deutschland!

Wir leben in absurden Zeiten – und die Ampel-Regierung treibt den Irrsinn mit dem „Selbstbestimmungsgesetz“ voran: Gleich zwei Männer haben bei den Olympischen Spielen in Paris einen Finalkampf im Frauenboxen erreicht. In der Gewichtsklasse Federgewicht (bis 57 Kilo) zog der Taiwanese Lin Yu Ting ins Finale ein. Bereits zuvor war dem Algerier Imane Khelif im Weltergewicht (bis 66 Kilo) das gleiche groteske Kunststück gelungen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Beide Sportler wurden noch vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft wegen eines Geschlechtstests suspendiert. Denn dieser Test ergab, dass ihr Körper ein X- und ein Y-Chromosom hat. Das heißt im Klartext: Es sind Männer, die dennoch durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) beim Frauenboxen zugelassen wurden. Doch nicht nur das IOC ignoriert biologische Tatsachen – auch die Ampel-Regierung in Deutschland tut genau dies mit ihrem sogenannten „Selbstbestimmungsgesetz“. Denn auf Basis dieses Gesetzes kann man nun einmal im Jahr seinen amtlichen Geschlechtseintrag ändern. Wer sich nicht an diesem unwissenschaftlichen Unsinn beteiligen will und geborene Männer auch nach ihrer vermeintlichen Verwandlung als Mann bezeichnen will, dem drohen empfindliche Strafen. Dass dabei der Schutz von Frauen bezeichnenderweise durch eine Bundesregierung mit Grünen-Beteiligung ausgehöhlt wird, zeigen auch die Olympischen Spiele: Die Italienerin Angela Carini gab den Boxkampf bereits nach 46 Sekunden aufgrund von „starken Schmerzen“ auf, nachdem sie einen heftigen Schlag ihres männlichen Kontrahenten erhalten hatte. Sie verweigerte dem Sieger daraufhin den Handschlag, brach in Tränen aus und murmelte offenbar „Es ist nicht fair“. Die sportliche Fairness verteidigt in Deutschland nur noch die AfD. Doch es geht um mehr: Wir akzeptieren nicht, dass Frauen in der Frauensauna mit der Anwesenheit von Männern behelligt werden, die sich als Frau fühlen. Wir wollen nicht, dass junge Menschen in ihrer Geschlechtsidentität verunsichert und politisch manipuliert werden. Wir wollen einfach nur die Normalität zurück. Deshalb wird eine AfD-Bundesregierung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz sofort kippen!" Quelle: AfD Deutschland