RKI-Protokolle endlich unzensiert!

SENSATIONSMELDUNG: Heute wurden alle RKI-Protokolle aus der Zeit zwischen 2020 und 2023 veröffentlicht. Vollständig, unzensiert und inklusive 10 GB Zusatzmaterial! Es ist eine Dokumentation des größten Politik-Skandals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter schreibt Höcke: "Dies ist ein Erfolg, den wir nur den freien Medien zu verdanken haben, die noch über ein journalistisches Ethos verfügen. Während der zwangsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk und die von der Regierung abhängigen Medien alles daran setzen, eine ernsthafte Aufarbeitung der Coronapolitik zu verschleppen, war es dem unermüdlichen Engagement des Multipolar-Magazins zu verdanken, daß die Aufklärung in Bewegung geriet.

Auf eigene Kosten wurde die Veröffentlichung von ersten Seiten der RKI-Protokolle mühsam freigeklagt. Trotz immer noch fortbestehender Schwärzungen und dem angeblichen Verlust von einigen wichtigen Seiten zeichnete sich bereits früh ab, daß sich das RKI durch den Druck der Regierung instrumentalisieren ließ und öffentlich Maßnahmen unterstützte, die der eigenen wissenschaftliche Einschätzung widersprachen.

Die Veröffentlichung der gesamten Protokolle verdanken wir einem Whistleblower aus den Reihen des RKI, der das Material der freien Journalistin Aya Velázquez zugänglich machte. In einer Pressekonferenz mit Prof. Homburg wurden die Dokumente vorgestellt. Angesichts der Masse der Einträge wird die Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen — erste Ergebnisse kann man in übersichtlicher Form auf https://corona-protokolle.net finden.

Quelle: Björn Höcke