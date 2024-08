AfD: Eine syrische Familie, 110 Straftaten, 110 Gründe gegen Ampel und CDU!

Man ist einfach nur fassungslos: Die Familie des syrischen Messerstechers, der kürzlich in Stuttgart einen 37-Jährigen lebensgefährlich verletzt hat, kommt auf elf Straftäter und insgesamt 110 Straftaten! Neun von zehn Geschwistern des Messerstechers (sieben Brüder, zwei Schwestern) sind durch Straftaten polizeibekannt, zwei Brüder sitzen im Gefängnis, der Vater ist ein siebenfacher Gewalttäter. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Trotzdem kam es zu keiner einzigen Abschiebung. Allein diese syrische Familie liefert somit 110 Gründe für die Abwahl der Ampel-Parteien und der CDU, nachdem diese Parteien uns die gegenwärtige Migrations-Katastrophe eingebrockt haben.

Schon der Gedanke daran, was diese Familie den arbeitenden deutschen Steuerzahler kostet, macht unendlich wütend. Laut älteren Berechnungen der Bundesregierung fallen für jeden syrischen „Flüchtling“ jährlich im Schnitt 11.800 Euro an. Wenn wir diese Zahl mit Blick auf die betreffende Familie mit 13 multiplizieren (bei 11 Geschwistern plus Eltern), dann kommen wir auf mehr als 150.000 Euro. Dabei haben wir noch nicht über die massiven Folgekosten gesprochen: Gerichtsverfahren, Haftkosten, durch Straftaten angerichtete Sachschäden und vieles mehr.

Der 17-jährige Messerstecher Khalil H. hat die längste Strafakte der Familie und beging innerhalb von zweieinhalb Jahren insgesamt 34 Straftaten: Bedrohung, Körperverletzungen, 15 Ladendiebstähle. Dennoch kam er erst nach der Messer-Attacke überhaupt in U-Haft. Zwei Brüder sollen Khalil H. bei seinem Messerangriff unterstützt haben. Der 14-jährige Bruder des Messerstechers hat trotz seines jungen Alters schon 21 Straftaten begangen und kassierte eine Haftstrafe, die er aber nur in einer Jugendhilfeeinrichtung absitzen muss. Ein weiterer 12-jähriger Bruder hat bereits drei Einträge in seiner Strafakte.

Seit Jahren werden diese Taten von der Ampel-Regierung und dem baden-württembergischen Innenminister Strobl (CDU) schulterzuckend toleriert. Es ist vor diesem Hintergrund kein Wunder, dass die kriminelle Familie den deutschen Staat nicht ernstnehmen kann: Während eines Strafverfahrens soll einer der Clan-Söhne den Ermittlern gesagt haben, dass ihm die Vorschriften und Gesetze in Deutschland egal seien – für ihn zähle nur Allah und der Koran. Das ist das Deutschland, in das uns die CDU und die Ampel-Parteien geführt haben. Nur die AfD führt uns aus dieser Katastrophe wieder heraus: Wir schieben ausländische Straftäter und Asylbewerber ohne Bleiberecht ab und setzen unsere Gesetze und Werte ohne faule Ausreden konsequent durch – nicht erst bei Straftat Nummer 110, sondern schon bei der ersten!"

Quelle: AfD Deutschland