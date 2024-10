Joachim Steyer MdL: Ideologische Wunschträume sind fehl am Platze

„Wir sehen in der Biogaserzeugung einen wirklich überzeugenden Beitrag zur CO2-neutralen Energiegewinnung.“ Mit diesen Worten begründete der naturschutzpolitische AfD-Fraktionssprecher Joachim Steyer MdL heute im Landtag die Zustimmung zum FDP-Antrag.

Steyer weiter: "Die Zerstörung der letzten Kernkraftwerke dieses Landes hat den Strompreis zu einem derartigen Standortnachteil werden lassen, dass immer mehr Unternehmen abwandern oder gleich ganz dicht machen müssen. In einer Situation wie dieser brauchen wir eigentlich jede Kilowattstunde, die wir bekommen können. Stattdessen werden Obergrenzen für die maximale Strommenge gesetzt, die man einspeisen darf.“

Wie viele Landwirte werden noch bereit sein, eine Biogas-Anlage ans Netz zu bringen, wenn der Staat ihnen anschließend verbietet, sie auch mit voller Kapazität laufen zu lassen, fragt Steyer. „Die sogenannte Energiewende kann nur gelingen, wenn jede Art der Energie-Erzeugung an ihrem Platz ihren Teil zu einer Versorgung beiträgt, die einer Industrienation wie unserer würdig ist. Ideologische Wunschträume sind hier fehl am Platze. Solange der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, brauchen wir Biogasanlagen ebenso wie Kernkraftwerke, damit auch in Zeiten der Dunkelflaute nicht alles stillsteht und die Menschen frieren. Aber mit einer starken AfD wird in Zukunft auch die Kernenergie wieder den Platz einnehmen, den sie im Energiemix der allermeisten anderen Länder hat.“



Quelle: AfD BW