Faeser "erschüttert" über Hoteleinsturz - 100 THW-Helfer vor Ort

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigt sich angesichts des teilweisen Einsturzes eines Hotels an der Mosel "erschüttert". "Mein Mitgefühl und meine Gedanken gelten den Familien der Getöteten", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. "Wir hoffen alle sehr, dass die Schwerverletzten sich von ihren Verletzungen erholen können."

Die Einsatzkräfte vor Ort täten alles, um weitere Leben zu retten, so die Bundesinnenministerin. "Besonders danken möchte ich unserem Technischen Hilfswerk, das mit rund 100 Helferinnen und Helfer die Einsatzkräfte vor Ort bei den Rettungsmaßnahmen unterstützt, mit Rettungshunden nach Verschütteten sucht und genau überwacht, dass nicht weitere Teile des Gebäudes einstürzen."



Das Unglück ereignete sich bereits am Dienstagabend gegen 23 Uhr. Zum Zeitpunkt des teilweisen Einsturzes befanden sich 14 Person im Gebäude, fünf konnten sich unverletzt retten. Zwei Personen kamen ums Leben. Noch immer befinden sich Menschen unter den Trümmern. Auch umliegende Gebäude wurden evakuiert.



Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, bleibt zunächst unklar.



Kröv ist eine Ortsgemeinde mit rund 2.200 Einwohnern im Landkreis Bernkastel-Wittlich und gehört zur Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Es handelt sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort, er liegt direkt an der Mosel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur