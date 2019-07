Ehemaliger Luftwaffengeneral tritt für die AfD in Hannover an

"Für die Wahl des Oberbürgermeisters von Hannover hat die AfD nun einen Kandidaten gefunden. Der 64-jährige Joachim Wundrak soll für die Partei ins Rennen gehen.", zitiert das Magazin "Unser Mitteleuropa" die Ausgabe des "Merkur".

Weiter berichtet das Magazin: "Wundrak ist ehemaliger General der Luftwaffe und war einige Jahre Mitglied der CDU. Erst 2017 trat er in die AfD ein. Wundrak war immer wieder im Umfeld der ehemaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu sehen. Sie ist seit einigen Tagen nicht mehr im Amt.

Das Lufttransportgeschwader im niedersächsischen Wunstorf stand einige Zeit unter der Führung Wundraks. Er absolvierte Auslandseinsätze in Sarajevo und Kabul und war während seiner letzten Dienstjahre Kommandeur der Zentrum-Luftoperationen der Luftwaffe in Kalkar (Nordrhein-Westfalen). Im September 2018 trat Wundrak nach 44 Jahren in den Ruhestand.

Ehemalige Soldaten sind im Bundestag in den Reihen der AfD überproportional häufig vertreten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind 11 von 91 Abgeordnete der Partei ehemalige Berufs- und Zeitsoldaten. Die Quote der anderen Parteien sei niedriger, hießt es in dem Artikel. Laut Schätzungen seien von 35.000 Parteimitgliedern der AfD etwa 2100 Berufssoldaten.

