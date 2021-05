Neuer Plagiatsvorwurf: Hat Annalena Baerbock von Joe Biden abgeschrieben?

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock wird medial als große Vorreiterin des Klimaschutzes dargestellt. Hat sie bei ihrem Kern-Bereich vom US-Präsidenten Joe Biden abgeschrieben? Nach der Debatte um Baerbocks Hochschulabschluss tauchen nun neue Fragezeichen auf. Dies berichtet das Magazin "RT DE" unter Verweis auf einen Bericht eines Plagiatsprüfers.

Weiter berichtet RT DE: "Wie viele Bundestagsabgeordnete hat auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine Website, auf der sie und ihre politischen Ideen vorgestellt werden. Neben vielen Fotos, ihrem Lebenslauf und zahlreichen Werbeartikeln für die Parteivorsitzende der Grünen findet sich auch eine englischsprachige Ausgabe. In dieser stellt Baerbock in Kurzform ihre politische Agenda vor, die sie am Ende mit einer Unterschrift versieht.

In dem ersten Absatz der Erklärung gibt es eine Formulierung, wo Baerbock von der Klimakrise spricht, die eine "existentielle Bedrohung für unsere Welt" darstelle, von dem "schwindenden Vertrauen in die Demokratie" und von der Möglichkeit, dagegen aktiv zu werden. Die Grünen-Politikerin formuliert: "Wir müssen dringend gesteigerten Ehrgeiz in epischen Ausmaßen entwickeln, um der Größe dieser Probleme gerecht zu werden."

"We urgently need to embrace greater ambition on an epic scale to meet the scope of the problems."

Dieser Passus fiel dem Plagiatsprüfer Dr. Stefan Weber ins Auge. Über Twitter teilte er mit, dass Baerbock eine Formulierung verwendet, die in der gleichen Komposition (16 Worte in Folge) bereits von einer anderen politischen Persönlichkeit benutzt wurde: vom derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden.

Bereits 2019 wurde auf Joe Bidens Website ein Klimaplan vorgestellt, mit dem sich Biden, damals als Präsidentschaftskandidat für die Partei der Demokraten, bewerben wollte. In diesem Statement findet sich eine Formulierung, mit der Biden die Eckpunkte für eine US-Klimapolitik vorstellt. Wörtlich heißt es: "Die Vereinigten Staaten müssen dringend gesteigerten Ehrgeiz in epischen Ausmaßen entwickeln, um der Größe dieser Herausforderung gerecht zu werden."

"The United States urgently needs to embrace greater ambition on an epic scale to meet the scope of this challenge."

Der zeitliche Ablauf zeigt, dass dieser Passus definitiv zuerst von Biden verwendet und dann von Baerbock aufgegriffen wurde. Über die Google-Textsuche lässt sich ermitteln, dass diese spezifische Komposition von Worten zuerst und originär von Joe Biden oder dessen Team stammt.

Man kann sagen was man will, aber in diesem konkreten Fall hat @ABaerbock ihr Vorgehen sehr transparent dargelegt ;)Quelle: https://t.co/e7R5WQ7cC9 pic.twitter.com/cvZHrks5hl — Florian Warweg (@FWarweg) May 24, 2021

