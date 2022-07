AfD: Erneuter Tiefpunkt - Steinmeier fordert noch mehr Verzicht von den Bürgern

Immer, wenn man denkt, die Deutschen könnten doch gar nicht noch mehr verhöhnt werden, kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) um die Ecke – und setzt noch einen drauf. Das Staatsoberhaupt (Jahresverdienst unterm Strich 294.000 Euro) hat die Bevölkerung jetzt aufgefordert, „empfindliche Nachteile in Kauf zu nehmen“, um die europäischen Werte und die Einheit Europas zu retten. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nach dem Verständnis der Altparteien dürfte das dann so aussehen, dass Deutschland weiter im Alleingang den Euro retten, Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen und als strahlendes Beispiel in eine Zukunft ohne Kernkraft und Kohle (und damit generell ohne Energie) voranschreiten will – ohne Rücksicht auf Verluste.

Allerdings folgt niemand mehr! Großbritannien ist längst raus aus der EU, Frankreich ist der innere Frieden auch wichtiger als ein Gaslieferstopp gegen Putin und über Indien – großzügig vom Deutschen Steuerzahler mit zehn Milliarden (!) Euro beschenkt – wird der Weg russischen Öls an den Sanktionspaketen vorbei in die EU und sogar bis in die USA gebahnt. Der selbstzerstörerische Kurs der Ampelregierung beeindruckt niemanden – nur die eigenen Bürger, die dafür finanziell bluten und bald auch frieren und sogar hungern müssen. Es reicht! Wer ideologische Verzichts-Reden schwingt, während er selbst im Luxus schwelgen kann, sollte nicht als Staatsoberhaupt auftreten dürfen. Zumal er – im einmütigen Wechsel mit seinem Amtsvorgänger Joachim Gauck – mittlerweile regelmäßig solche rhetorischen Ohrfeigen verteilt. Schluss mit der Demütigung der Deutschen Bevölkerung, Schluss mit dem Raubbau der Deutschen Wirtschaft! Und Schluss mit der „Wir-allein-retten-Europa“-Idiotie! Es ist höchste Zeit für eine alternative Politik – um Deutschland zu retten. Und das geht nur mit der AfD!"

Quelle: AfD Deutschland