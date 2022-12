AfD: Für sichere Grenzen und Schulwege!

Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, als man seine Kinder morgens bedenkenlos zur Schule geschickt hat? Wahrscheinlich ging es Ihnen in Ihrer Kindheit nicht anders: Was war man stolz, wenn man sich auf den Weg machte, meist zusammen mit Freunden. Und wie schnell war man selbstständig, hat damit auch die Eltern ein großes Stück entlastet. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch daran ist heute nicht mehr zu denken: Dass seinem Nachwuchs etwas im Straßenverkehr zustößt, ist dabei fast noch die harmloseste Vorstellung. Denn immer häufiger werden Kinder zu Gewaltopfern: Von Gleichaltrigen, die keine Hemmungen mehr kennen, von Triebtätern, von Messerstechern – so wie vorgestern erst im baden-württembergischen Illerkirchberg. Wir von der AfD wollen, dass das endlich aufhört! Kinder und Familien sind die wichtigsten Säulen einer Gesellschaft – warum schützen wir sie nicht? Warum lassen wir zu, dass hinter jeder nächsten Ecke Mobbing, Gewalt und sogar Tod lauern können? Warum werden Täter nicht bestraft, sondern so lange begutachtet, bis man ihnen endlich irgendeine Form der Unzurechnungsfähigkeit attestiert hat? Unsere Kinder verdienen es, unbeschwert aufzuwachsen – und vor allem sicher!" Quelle: AfD Deutschland