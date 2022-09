AfD: Bürger in Existenznot, Grüne feiern: Oktoberfest-Gelage völlig unangemessen!

Während die Bürger jeden Cent dreimal umdrehen müssen, weil die Bundesregierung ihre ideologischen Ansätze ohne jede Rücksicht vor allem auf die arbeitenden Bevölkerung durchsetzt, lassen es sich die Grünen beim Oktoberfest in München gutgehen, samt fröhlicher Selfies in den sozialen Netzwerken. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In ihrer Arroganz gegenüber den Menschen in unserem Land demonstrieren sie täglich, dass es ihnen, wie von Annalena Baerbock festgestellt, tatsächlich egal ist, was die „Wähler in Deutschland denken.“ Quelle: AfD Deutschland