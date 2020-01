Guth: Neu-Aufsichtsrat Gabriel profitiert von der ‚Katar-Connection' seiner SPD

Die Landesvorsitzende der AfD-Niedersachsen und Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Dana Guth, sieht im Aufsichtsrats-Mandat des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel bei der Deutschen Bank die Prinzipienlosigkeit der SPD-Führung dokumentiert: „Während demokratische Länder wie Israel, Polen, Ungarn, England und die USA immer wieder der sozialdemokratische Bannstrahl trifft, kungeln die SPD-Granden ungeniert mit einem Unrechtsstaat wie Katar und dessen Herrscher herum. Scheinheiliger geht es nicht."

Guth weiter: "Moralische Wertmaßstäbe sind für diese Politiker wohl nicht mehr als ein nützliches Lippenbekenntnis fürs Wahlvolk. Der Niedergang der einstigen Volkspartei wird auch in der Prinzipienlosigkeit ihrer Führungsfiguren deutlich.“

Das Emirat Katar habe den Ex-Außenminister und ehemaligen Niedersächsischen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel (SPD) in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank durchgedrückt, meldete der SPIEGEL („Von Katars Gnaden“, 24.1.2020). Das islamische Land hält acht Prozent der Aktien des Finanzinstituts. Gabriel dürfte den dortigen Potentaten als getreuer Interessenvertreter erscheinen. In der WELT ist zu lesen, dass ihm die Herrscherfamilie immer noch dankbar sei für die Rückendeckung, die er als Außenminister dem Land nach der Verhängung der Handelsblockade durch die Nachbarn gab (29.01.2020). Länder wie Ägypten und Bahrein hatten sich 2017 gegen Katar gewandt. Ihr Grund: Das Land unterstützte den Terrorismus.



Mit der Personalie Gabriel und ihren Hintergründen wird einmal mehr die enge und problematische Verflechtung zwischen der SPD und dem Unrechtsstaat deutlich. Das Emirat unterstützt radikale Moslems in Europa insbesondere die Muslimbrüderschaft. In Katar lebt, hochprotegiert vom Regime, der Prediger Yusuf al-Qaradawi. Er gilt als Vordenker der Muslimbruderschaft. In Katars TV Sender Al Jazeera spricht er sich dafür aus, Homosexuelle zu töten und Europa zu erobern. Gastarbeiter werden in Katar wie moderne Sklaven behandelt, Frauenrechte ignoriert. Ministerpräsident Weil findet das anscheinend weniger tragisch und schwärmte im Sommer 2019 anlässlich einer Reise ins Emirat von einem „stabilen und konstruktiven Investor“. Der katarische Staatsfonds QIA darf 17 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen halten.

Vielleicht ist die „Beförderung“ auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Gabriel als Bundeswirtschaftsminister das von der Großindustrie und Banken favorisierte CETA-Handelsabkommen verteidigte, obwohl die Parteibasis seiner SPD sich deutlich gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen hatte.

Quelle: AfD Deutschland