AfD: Linksextremismus effektiv bekämpfen

Während der Verfassungsschutz versucht, den Rechtsextremismus in Deutschland als größte Bedrohung darzustellen und dazu Buchverlage, Zeitungen und auch immer mehr „Liedermacher“ in den Verfassungsschutzbericht aufnimmt, sprechen die puren Zahlen eine ganz andere Sprache und deuten vermehrt auf den Linksextremismus: Die Zahl der linksextremen Gewalttaten stieg tatsächlich gewaltig an. Ein Zuwachs von über 34 Prozent.

Besonders drastisch: Ein Plus von 150 Prozent bei Mordversuchen und 19 Prozent mehr Körperverletzungen durch Antifa und schwarzen Block. Wie gefährlich die Gewalt von Links ist, zeigt Berlin dieser Tage: Vom besetzten Haus Rigaer Straße 94 regnet es Pflastersteine auf Polizisten, 82 Beamte werden verletzt. Über 1000 Polizisten müssen den linken Mob in Schach halten. Festnahmen: Eine! Linke toben sich im rotrotgrünen Berlin ungestraft aus, sie definieren rechtsfreie Räume und verteidigen diese – noch erfolgreich – gegen Staat und Polizei. Kein Wunder bei einem Innensenator, der früher bei der SED war. Schluss damit. Das ist doch nicht normal! Der Rechtsstaat muss klare Kante gegen jegliche Extremisten und ihre Unterstützer in Medien und Politik zeigen. Wir machen das. Die AfD. Für Deutschland. Aber normal. Quelle: AfD Deutschland