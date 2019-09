Scholz "sehr berührt" von Schwesig-Erkrankung

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit Bestürzung auf die Krebserkrankung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reagiert. "Die Nachricht von der Erkrankung von Manuela Schwesig berührt mich sehr", sagte Scholz der "Bild".

"Jetzt steht erst mal ihre völlige Genesung im Vordergrund, alles andere ist nebensächlich. Ich wünsche ihr, ihrem Mann und ihren beiden Kindern alles Gute und viel Kraft", so Scholz weiter. Schwesig hatte am Dienstag zunächst ihr Kabinett in Schwerin, anschließend die Öffentlichkeit über ihre Krankheit informiert und im Zuge dessen ihren kommissarischen SPD-Vorsitz niedergelegt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur