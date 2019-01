Kretschmer sieht Merz noch im Kanzlerkandidaten-Rennen

Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist die Frage der nächsten Kanzlerkandidatur der Union noch nicht entschieden. Annegret Kramp-Karrenbauer habe als Parteivorsitzende "sicherlich den Erstzugriff", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Auf die Nachfrage, ob ihr unterlegener Mitbewerber Friedrich Merz aus dem Rennen sei, antwortete Kretschmer: "Das würde ich so nicht sagen." Die Union entscheide als demokratische Partei gemeinsam, wer die Union in die nächste Bundestagswahl führe. "Der Zeitpunkt dafür", so Kretschmer, "ist noch nicht gekommen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur