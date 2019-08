Verkehrsminister will Ampeln und Laternen zu 5G-Sendemasten machen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Ampeln und Laternen zu 5G-Sendemasten machen. "Die Mitnutzung vorhandener Infrastruktur wie zum Beispiel Ampeln, Straßenlaternen oder Gebäuden ist für einen schnellen 5G-Ausbau unerlässlich", sagte Scheuer Focus-Online. Dafür wolle er jetzt Rahmenbedingungen schaffen. In einem Papier des Ministeriums, über das Focus-Online am Freitagnachmittag berichtete, werden die möglichen Standorte von neuen 5G-Stationen evaluiert.

Herkömmliche Standorte seien demnach im städtischen Raum "weitgehend ausgereizt", zitiert das Magazin. Infrage kämen stattdessen Flachdächer, Dachkanten oder Beleuchtungsmasten. Demnach empfehlen die Autoren Standorte für Kleinzellen, sogenannte Smart Cells. Auch kommunale Hinweisschilder wie etwa U-Bahn-Zugänge und Info-Tafeln im öffentlichen Nahverkehr sollen laut des Berichts infrage kommen. Das Papier soll als Handlungsempfehlung in den nächsten Tagen an Kommunen gehen, schreibt Focus-Online. Quelle: dts Nachrichtenagentur



