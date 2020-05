Angriff auf die heute-show – Täter wohl aus dem linken politischen Spektrum

Bei der sogenannten „Hygiene-Demo“ am vergangenen Freitag in Berlin ist ein Fernsehteam der ZDF heute-show angegriffen worden. Es war wohl eine gezielte Attacke einer Gruppe von ca. 15 Personen, teilweise bewaffnet mit Metallstangen. Fünf Mitarbeiter des ZDF wurden dabei teils erheblich verletzt.

Die AfD hatte den Angriff bereits kurz danach über den Kurznachrichtendienst Twitter verurteilt, den Verletzten eine rasche Genesung gewünscht und verlangt, rasch Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Täter aufzunehmen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ist dem schnell gefolgt und hat heute bereits erste Erkenntnisse bekanntgegeben: Demnach sind alle Verdächtigen dem linken politischen Spektrum zuzurechnen. Sie fallen wohl nicht das erste Mal in Zusammenhang mit Gewaltdelikten auf: Ein Teil ist polizeibekannt wegen politisch motivierter Kriminalität, einer ist erwiesener Gewalttäter.

Was weder Polizei noch Staatsanwaltschaft so deutlich sagen: Es war vermutlich ein geplanter und gezielter Angriff der linksextremistischen, stets gewaltbereiten Antifa auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Über die Motive kann zurzeit nur spekuliert werden, doch offensichtlich war die radikale Linke einmal mehr „unzufrieden“ mit der Arbeit der Medien, evtl. auch im Zusammenhang mit den Berichten über die linksextremen Demonstrationen zum 1. Mai in Berlin.

Auch wenn die AfD in der Berichterstattung der heute-show häufig schlechter Witze ausgesetzt ist, sehen wir es als unseren Auftrag an, dafür zu sorgen, dass auch und gerade kritische Berichterstattung, die weder die Regierung noch die Opposition ausnimmt, frei und unzensiert möglich ist. Deshalb verurteilen wir den Angriff aufs Schärfste und sind gespannt, welche Zusammenhänge die Ermittlungen noch aufdecken.

Der TAGESSPIEGEL zum Angriff auf die heute-show

Quelle: AfD Deutschland