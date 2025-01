AfD: Statt Migranten-Bonus in der Schule: Für uns kommst DU zuerst!

Die Wahrheit ist schockierend: Migrantenkinder werden in deutschen Schulen bei der Notenvergabe bevorzugt, während unsere eigenen Kinder immer mehr benachteiligt werden. Studien zeigen, dass Lehrer Migranten bessere Noten geben, um Nachteile auszugleichen. Doch was ist mit den Chancen unserer Kinder? Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Praxis ist nichts anderes als eine gezielte Ideologisierung unseres Bildungssystems, getragen von den etablierten Parteien. Die Folge? Eine ganze Generation junger Deutscher wird ihrer Zukunft beraubt, während Migranten mit künstlich verbesserten Noten bevorzugt werden. Das ist nicht fair, das ist ungerecht – und es muss ein Ende haben! Die AfD steht für eine klare Wende: Leistung vor Ideologie! Wir fordern ein gerechtes Bildungssystem ohne Bevorzugung und Remigration statt Integration um jeden Preis. Unsere Schulen dürfen nicht länger Spielball linker Experimente sein – unsere Kinder verdienen eine echte Zukunft!" Quelle: AfD Deutschland