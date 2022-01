Union als Bauernpartei: In den letzten 16 Jahren 133.000 Landwirtschaftsbetriebe auf dem Gewissen!

Zu den letzten 16 Jahren Agrarpolitik von CDU/CSU teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schattner mit: „In den letzten 16 Jahren mussten 133.000 Betriebe für immer schließen. Das sind 23 Betriebe pro Tag unter Federführung der Unionsregierung. Man muss sich das einmal vor Augen führen: Unter den Ministern Seehofer, Friedrich und Ministerinnen Aigner, Klöckner starb jede Stunde ein Hof."

Schattner weiter: "Unfassbar, dass sich die Union als Bauernpartei proklamiert. Denn nur die AfD-Fraktion steht an der Seite der Bauern in Deutschland und fördert die regionalen, modernen bäuerlichen Betriebe mit Verwurzelung in der Region.“

Quelle: AfD Deutschland