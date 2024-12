AfD: Nur 0,5 % der Syrer asylberechtigt: Scheinflüchtlinge konsequent abschieben!

Diese Zahlen widerlegen das Märchen der etablierten Parteien, wonach angeblich nur „Flüchtlinge“ aus Syrien zu uns gekommen wären: Von den insgesamt 974.136 Syrern in Deutschland (Stichtag 31. Oktober 2024) sind nur 5.090 Personen als asylberechtigt anerkannt, was einem Anteil von 0,52 Prozent entspricht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Zahlen musste Innenministerin Faeser (SPD) nach einer entsprechenden Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm bekanntgeben. Die anderen Syrer waren entweder lediglich „subsidiär schutzberechtigt“ (329.242), erhielten einen sogenannten „Flüchtlingsschutz“ (321.444) oder haben nicht näher benannte „sonstige Aufenthaltsgründe“ (318.360). Mehr als eine halbe Million Syrer (genau genommen 517.839 Personen) beziehen Bürgergeld. Man muss kein Mathematikprofessor sein, um zu erahnen, dass unser Sozialstaat mit dieser Migrationspolitik nicht zukunftsfähig ist. Insbesondere die CDU will aktuell wieder so tun, als hätte sie damit nichts zu tun und als würde sie für eine konsequente Rückkehr von nicht asylberechtigten Syrern in ihre Heimat stehen – dabei ist die CDU in Wahrheit die Mutter der syrischen Massenmigration nach Deutschland. Es war CDU-Kanzlerin Merkel, die mittels eines „Selfies“ mit einem jungen Syrer das Signal zur unbegrenzten Migration nach Deutschland gab. Aktuell schielt die CDU auf eine schwarz-grüne Bundesregierung, was nichts anderes bedeutet als die konsequente Fortsetzung der unverantwortlichen Massenmigrationspolitik. Nur mit der AfD erfolgt auch im Hinblick auf syrische Migranten die Migrationswende: Wir werden einen Migrationsstopp für Syrer umsetzen, den Familiennachzug stoppen, das Bleiberecht von Syrern angesichts des Assad-Sturzes umfassend überprüfen und asylunberechtigte syrische Scheinflüchtlinge in ihre Heimat zurückführen." Quelle: AfD Deutschland