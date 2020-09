FDP-Chef Lindner fordert Kurswechsel bei der Rentenpolitik

FDP-Parteichef Christian Lindner hat "insgesamt eine andere Rentenpolitik" gefordert. Im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" sagte er: "Sie muss für alle Generationen fair sein. Der Nachholfaktor hätte beispielsweise nicht abgeschafft werden sollen."

Er sei gegen Rentenkürzungen. "Aber Rentenerhöhungen sollten sich über die Jahre an dem orientieren, was es an Gehaltssteigerungen gegeben hat." Zudem müsse die private Vorsorge über Aktiensparen gestärkt werden. "Unsere Idee: Wer ein Wertpapier fünf Jahre hält, darf es steuerfrei verkaufen", sagte Lindner.

Quelle: Rheinische Post (ots)