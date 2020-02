INSA: SPD in Hamburg mit Abstand stärkste Kraft - AfD und Sonstige stärkste Gewinner

In der neuesten INSA-Umfrage in Hamburg hat die SPD in der Wählergunst kräftig zugelegt. Laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts für die "Bild-Zeitung" gewinnt die SPD 10 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage am 12. November 2019 hinzu und kommt auf 35 Prozent der Stimmen.

Trotz deutlicher Verluste von über zehn Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 bleiben die Sozialdemokraten mit Abstand die stärkste Kraft in der Hansestadt.

Die CDU verliert dagegen im Vergleich zur letzten Umfrage sieben Prozentpunkte und liegt nun gleichauf mit der AfD bei 10 Prozent. Sie wird als zweitstärkste Kraft von den Grünen abgelöst, die drei Prozentpunkte verlieren und auf 23 Prozent der Stimmen kommen. Die Linkspartei verliert im Vergleich zur letzten Umfrage vier Prozentpunkte und liegt nun bei 8 Prozent.

Die FDP verliert im Vergleich zur letzten Umfrage im November drei Prozentpunkte und kämpft mit 5 Prozent noch um den Einzug in die Bürgerschaft. Die sonstigen Parteien können stark gewinnen und liegen bei 9 Prozent.

Datenbasis: Für die Erhebung befragte INSA im Auftrag der "Bild-Zeitung" im Zeitraum vom 12. bis zum 17. Februar 2020 insgesamt 1.006 Personen in Hamburg. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,0 Prozentpunkte. Quelle: dts Nachrichtenagentur