Özdemir fordert Festnahme der Folterer von Deniz Yücel

Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat nach den Aussagen des Journalisten Deniz Yücel über dessen Haftzeit in der Türkei Konsequenzen gefordert.

"Die Vorwürfe von Deniz Yücel sind schwerwiegend und dürfen kein `Weiter so` zur Folge haben. Jetzt müssen die Namen der Verantwortlichen ermittelt werden, und es muss sichergestellt werden, dass sie bei einer Einreise nach Deutschland festgenommen werden, damit sie sich hier vor der Justiz verantworten", sagte Özdemir der "Welt am Sonntag".



Der "Wahlbetrüger Erdogan" müsse spüren, dass sein Handeln und dass seiner Gefolgsleute juristische Konsequenzen nach sich ziehen, so der Grünen-Politiker weiter. Yücel hatte am Freitag vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten ausgesagt, er sei in der Haft gefoltert worden. Der Journalist habe von mehreren körperlichen Angriffen des Wachpersonals gegen seine Person im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9 berichtet. Dabei sei er über mehrere Tage hinweg wiederholt und systematisch geschlagen, bedroht und entwürdigt worden, berichtet die "Welt am Sonntag".

Quelle: dts Nachrichtenagentur