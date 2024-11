Ferdinand Mang: Nur hohles Geschwätz – Die CSU will nicht zur sicheren und kostengünstigen Kernkraft zurück!

In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wissenschaft und Kunst sowie für Wirtschaft, Energie und Medien fand gestern im Bayerischen Landtag eine Expertenanhörung zum Thema Kernfusion statt.

Der Landtagsabgeordnete Ferdinand Mang, der als Vertreter der AfD-Fraktion daran teilnahm, erklärt dazu Folgendes: „AfD wirkt! Bei der Expertenanhörung zur Kernfusion konnte ich Fragen an die Regierung sowie an Experten richten. Die Söder-Regierung gibt sich reumütig: In dem bereitgestellten sogenannten ‚Bayrischen Masterplan zur Förderung der Kernfusion und neuartiger Kerntechnologien‘ kehrt sie vorgeblich zur Kernkraft zurück.

Die Frage ist nur: Wie lange? Bekanntlich hält die CSU linkem Druck nicht lange stand. Zwar betont die Staatsregierung in dem genannten Papier, endlich den von der AfD schon lange geforderten Ansatz der Transmutation atomarer Abfälle zu verfolgen. Leider musste ich bei der Beantwortung meiner Fragen durch den Expertenrat jedoch feststellen, dass Söder den Focus fast nur auf die Kernfusion legt. Die günstige und sichere Energiegewinnung durch Transmutation atomarer Abfälle in Flüssigsalz-Reaktoren, insbesondere Dual-Fluid-Reaktoren, findet immer noch keine Aufmerksamkeit. Ein neues Konzept verfolgt die Staatsregierung also nicht. Es handelt sich nur um das übliche hohle und verlogene Geschwätz der CSU.“

Quelle: AfD Bayern