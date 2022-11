SSW wählt Kandidaten für Ratsversammlung

Der SSW Ortsverband Eckernförde hat am Donnerstagabend im Medborgerhuset seine 14 Wahlkreiskandidaten für die Kommunalwahl zur Eckernförder Ratsversammlung am 14. Mai 2023 gewählt.

Mit dem SSW Fraktionsvorsitzenden Rainer Bosse wählte der Eckernförder Ortsverband einen erfahrenen Kommunalpolitiker zum Spitzenkandidaten. Der 61-jährige ehemalige Berufssoldat vertritt seit 2013 den SSW in der Ratsversammlung und ist Direktkandidat für den Wahlkreis 6. Ebenfalls seit Jahren in der Kommunalpolitik verwurzelt tritt auf Listenplatz 2 die SSW-Ortsvorsitzende Sylvia Grabowski-Fillmer (54) im Wahlkreis 9 an.



Auf Listenplatz 3 wurde Lars Wiese (52), stellvertretender Ortsvorsitzende, gewählt. Der Bauingenieur ist erst am Dienstag bei einer Ausschussumbesetzung als bürgerliches Mitglied für den SSW im Bauausschuss vereidigt worden. Wiese sammelte bereits über Jahre kommunalpolitische Erfahrungen in Osterby und bringt nun seine Expertise und sein Engagement für seine Heimatgemeinde Eckernförde (Wahlkreis 10) ein. Auf Listenplatz 4 folgt Julia Unold (44) im Wahlkreis 2, die vor Kurzem als Kreissekretärin die Geschäftsführung des SSW-Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde & Kiel übernommen hat.



Die weiteren SSW-Kandidaten für Eckernförde sind: Olaf Sieger (Wahlkreis 5, Listenplatz 5), Sandra Wiese (Wahlkreis 12, Listenplatz 8), Roger Bock (Wahlkreis 4, Listenplatz 9), Christoph Christiansen (Wahlkreis 3, Listenplatz 10), Luds Müller-Thomsen (Wahlkreis 1, Listenplatz 11), Jette Waldinger-Thiering (Wahlkreis 7, Listenplatz 12), Leon Mathies Fillmer (Wahlkreis 13, Listenplatz 13), Jenny Prüß (Wahlkreis 8, Listenplatz 14). Sylvia Grabowski-Fillmer, SSW-Ortsvorsitzende, zeigt sich begeistert von der SSW Wahlliste für Eckernförde: „Wir haben so viele tolle Kandidaten gewählt. Im Grunde können wir jetzt direkt in Wahlkampfmodus umschalten. Ich freu mich schon richtig drauf.“

Quelle: SSW