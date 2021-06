Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Maaßen hält Radikale rechts und links für Hauptgegner

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der frühere Verfassungsschutz-Chef und jetzige CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen, Hans-Georg Maaßen, die AfD als Hauptgegner der Union bezeichnet. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Maaßen: "Ich glaube, der Hauptgegner sind die Radikalen rechts und links."

Er sei angetreten, um potenzielle AfD-Wähler zu erreichen sowie die klassischen CDU-Wähler an die Union zu binden. Die CDU habe ihre konservativen Wähler vernachlässigt: "Man kann sagen, die konservativen Köpfe, die für eine andere Politik stehen, fehlen, und deshalb können bestimmte Wählergruppen nicht mehr erreicht werden", klagte Maaßen. Er sagte: "Wenn man Volkspartei sein will, muss man natürlich auch diesen Teil der Bevölkerung, der so denkt, ernst nehmen und repräsentieren."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)