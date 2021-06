Tino Chrupalla (AFD): "Wichtig, dass es Opposition wie die AfD gibt"

Der AfD-Bundesvorsitzende, Tino Chrupalla, zeigte sich überzeugt, dass seine Partei auch weiterhin eine gute Oppositionsarbeit in Sachsen-Anhalt machen werde.

"Wir sind als Korrektiv, als Opposition gewählt, wir machen wahrnehmbare Oppositionsarbeit, wir setzen Untersuchungsausschüsse auch in Sachsen-Anhalt ein, um Aufklärung zu bringen, wir treiben die Regierung vor uns her, das ist doch die Aufgabe einer Opposition und es ist wichtig, dass es eine Opposition wie die AfD gibt", sagte Chrupalla im phoenix-Interview. Die AfD sei die Alternative in vielen Punkten und das brauche eine zukünftige Regierung, wie immer sie sich auch zusammensetze.



Quelle: PHOENIX (ots)