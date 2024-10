Hans-Peter Hörner MdL: Privatschulen sind unerlässlich

„Auf den ersten Blick scheint es sich um eine recht simple Vereinfachung und Entbürokratisierung des Privatschulgesetzes zu handeln, der im Sinne der Privatschulen auch zuzustimmen ist.“ Mit diesen Worten begann der stellv. schulpolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL seinen Debattenbeitrag gestern im Landtag.

„Auf den zweiten Blick aber entsteht der Eindruck, dass Privatschulen nicht auf der Agenda der Landesregierung stehen, ja geradezu unerwünscht sind, wie die Ersetzung des Wortes ‚Privatschulen‘ durch das negativ belastete ‚Ersatzschulen‘ zeigt. Die von der Landesregierung gewünschte ‚Einheitsschule‘ oder ‚Gesamtschule‘ und der daraus hervorgehende ‚Einheitsschüler’ sind jedoch das genaue Gegenteil der innigst beschworenen Vielfalt.“

So sind für Privatschulen keinerlei Verbesserungen wie beispielsweise eine Verkürzung der 3- Jahresfrist der finanziellen Bezuschussung vorgesehen, wie in anderen Bundesländern schon üblich, befindet Hörner. „In der jetzigen Bildungsmisere brauchen wir Privatschulen mehr denn je, um wieder echte Vielfalt in den Bildungsbereich zu bekommen und einseitige Indoktrination und Gleichmacherei zu verhindern. Für den sowieso schon unterversorgten Bereich der berufsbildenden Schulen sind Privatschulen unerlässlich, um den Bereich der fachlich qualifizierten Arbeitskräfte, hier insbesondere das Handwerk, wieder voran zu bringen.“

Quelle: AfD BW