Lucassen: «Unsere Soldaten haben es verdient, gefeiert zu werden!

Zum heutigen 65. Geburtstag der Bundeswehr sagt Rüdiger Lucassen, NRW-Landeschef der AfD, Bundestagsabgeordneter und Verteidigungspolitiker gegenüber „7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD“: «65 Jahre haben unsere Streitkräfte Frieden und Freiheit in Deutschland und im Bündnis gesichert. Letztlich haben sie damit auch die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes gesichert».

Scharfe Kritik übte Lucassen an den CDU-Verteidigungsministern der vergangenen 15 Jahre, sie hätten «unsere Bundeswehr zugrunde gerichtet». Besonders das «Frauen-Regime» von Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer hätte «der Truppe den Rest gegeben», sagte er in dem Interview. Er «schäme sich für unser Land, solche Verteidigungsministerinnen zu haben».

In der kommenden Woche stellt die Bundestagsfraktion der AfD die Bundeswehr in den Mittelpunkt von vier Anträgen. Mit einem fordert die AfD die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dies wäre aufgrund der desaströsen personellen Situation der Truppe unverzichtbar. Für Lucassen ist es besonders wichtig, dass die Soldaten bei einer Wehrpflicht «aus allen Schichten und Regionen unseres Landes kommen». Er plädierte für die Rückbesinnung auf den «Staatsbürger in Uniform».

Hart ging Rüdiger Lucassen mit der aktuellen Bundesregierung ins Gericht. Seine Kritik brachte er so auf den Punkt: «Die Merkel-Regierung muss weg und ein neuer Verteidigungsminister muss her.»

Quelle: AfD Deutschland