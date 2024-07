AfD: Beamte ließen ihn immer wieder frei: Nigerianer mit Messer greift 6 Polizisten an!

Eine unglaubliche Verbrechensserie hat sich am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg ereignet. Ein 36-jähriger Nigerianer hat innerhalb von 18 Stunden dreimal die Polizei angegriffen und dabei sechs Beamte verletzt. Bei seinen Attacken an den Hauptbahnhöfen von Karlsruhe und Mannheim setzte er unter anderem ein Teppichmesser ein. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Außerdem biss er einem Beamten in die Hand und sprach im Zug Todesdrohungen aus. Zuvor wurde der Mann immer wieder freigelassen, sodass er seine Gewaltexzesse fortsetzen konnte. Vorfälle wie diese unterstreichen, dass deutsche Polizisten infolge der Politik der Massenmigration einer enormen Lebensgefahr ausgesetzt werden. Wir haben alle noch die Bilder aus Mannheim im Kopf: Ein islamistischer Attentäter ermordete einen Polizisten und verletzte den Islamkritiker Michael Stürzenberger schwer. Und erst in dieser Woche erlitt ein Polizist schwere Verbrennungen, nachdem ein „Flüchtling“ in einer niedersächsischen Unterkunft mutwillig eine Explosion auslöste und 20 Menschen verletzte. Unsere Polizisten, aber auch alle anderen Bürger dürfen mit dieser Gefahr nicht alleingelassen werden! Wir brauchen ein konsequentes Durchgreifen gegen Kriminalität und einen Stopp der Massenmigration. Anreize zur Migration müssen reduziert und unsere Grenzen geschützt werden. Wer ein Teppichmesser gegen Polizeibeamte einsetzt, der hat hier nichts zu suchen und muss unverzüglich abgeschoben werden! Weitere „Einzelfälle“ sind hier dokumentiert: https://www.afd.de/einzelfallticker/ Quelle: AfD Deutschland