Dr. Uwe Hellstern: „Richtfest Anlage zur Gewinnung von Wasserstoff mit Thekla Walker“

Der energiepolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL hat die Wasserstoffgewinnung aus nicht-recycelbaren Kunststoffabfällen als Selbstbeweihräucherung ideologischer Realitätsleugner zurückgewiesen: „Da feiert sich Walker (Grüne) für den Baustart einer Anlage, die pro Jahr (!) 100 Tonnen klimaneutralen Wasserstoff aus biogenen Reststoffen erzeugt, was 3333 MWh entspricht. Zum Vergleich: Der Block II von Neckarwestheim erzeugt diese Energiemenge in zweieinhalb Tagen!"

Dr. Hellsterin weiter: "Andererseits erklärt ENBW-Atomchef Jörg Michels heute in der Augsburger Allgemeinen, dass der Rückbau von Kernkraftwerden ebenso unumkehrbar wie die Rückkehr zur Atomkraft mit neuen Kraftwerken unrealistisch sei – womit er dem schwarzen Koalitionsteil in Stuttgart in den Rücken fällt.

Wasserstoff wird immer eine Nischenanwendung bleiben: die 100 Tonnen decken gerade den Jahresbedarf einer Wasserstofftankstelle! Die Wasserstofflüge bleibt die zentrale Lüge der deutschen Energiewende: Wir sind zügig unterwegs ins Versorgungsnirwana.“

Quelle: AfD BW