Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kay Gottschalk: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Kay Gottschalk: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 08:25 durch Sanjo Babić
Kay Gottschalk (2025) Bild: AfD Deutschland
Kay Gottschalk (2025) Bild: AfD Deutschland

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert eine Reform der Einkommensteuer für untere und mittlere Einkommen. Hierzu teilt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, mit: „Anstatt die Bürger wirklich zu entlasten, denkt die SPD nur daran, Leistungsträger stärker zu belasten. Eine Verschiebung des Spitzensteuersatzes ist reine Kosmetik."

Gottschalk weiter: "Die schwarz-rote Koalition zeigt hier erneut ihr wahres Gesicht: Keine echte Entlastung, sondern weitere Belastungen für Fachkräfte, Mittelstand und Familien. Deutschland hat bereits eines der höchsten Steuer- und Abgabenniveaus weltweit und trotzdem bleibt die arbeitende Mitte die Melkkuh der Nation. 

Statt Umverteilungsfantasien braucht es endlich echte Entlastungen, sonst wandern Fachkräfte und Investoren weiter ab. Die AfD-Bundestagsfraktion hat bereits vor der Sommerpause und in den letzten Legislaturperioden konkrete Vorschläge vorgelegt. Grundlage sind die finanzpolitischen Leitlinien sowie das „Programm für Deutschland – ein neuer Weg für die Ertragssteuern“ (Drucksache 21/589). Dazu gehören auch klare Maßnahmen wie die Abschaffung der Erbschaftssteuer, der Grundsteuer und des Tarifs auf Rädern, ebenso wie der Abbau weiterer überflüssiger Abgaben. Nur so bleibt Deutschland wirtschaftlich stark und attraktiv für alle.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fett in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige