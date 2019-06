Kanzlerkandidat: Rufe nach CDU-Mitgliederbefragung werden lauter

In der CDU wird der Ruf nach einer Mitgliederbefragung zur Bestimmung des nächsten Kanzlerkandidaten lauter. "Wenn es mehrere Kandidaten für die Kanzlerkandidatur geben sollte, halte ich eine Mitgliederbefragung für eine demokratische Form, die die Mitgliedschaft aufwerten würde", sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des konservativen Berliner Kreises in der Union, Sylvia Pantel, dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Sie hoffe, dass es dafür noch ausreichend Zeit gebe. Das faire und demokratische Verfahren zur Wahl der Parteivorsitzenden habe der CDU nicht geschadet, sondern ihr Auftrieb gegeben, so die CDU-Politikerin weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur

