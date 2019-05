Union fürchtet "Scherbenhaufen" bei Grundsteuerreform

Die Unionsfraktion im Bundestag wirft Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Grundsteuerreform "mit dem Kopf durch die Wand" zu wollen. "Scholz muss sich bewegen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung (CDU), der "Bild-Zeitung".

Andernfalls verursache der Finanzminister "einen Scherbenhaufen", so der CDU-Politiker weiter. Hintergrund: Das Kanzleramt hatte den Gesetzentwurf von Scholz gestoppt, weil dieser CSU-Forderungen nach einem bayerischen Sonderweg nicht berücksichtigt hatte. Seinen ursprünglich für Ende April anvisierten Kabinetts-Termin konnte der Finanzminister deshalb nicht halten. Scholz will nun in einer Woche eine Experten-Anhörung durchführen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur