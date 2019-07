Kramp-Karrenbauer kritisiert "Hart-aber-fair"-Sendung

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Sendung der ARD-Polit-Talkshow "Hart aber fair" mit dem AfD-Politiker Uwe Junge kritisiert.

"Dieser Beitrag von Herrn Junge ist ein Beispiel dafür, wie mit Sprache der Boden für Extremisten bereitet werden kann und deshalb ist er so gefährlich", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild-Zeitung". Was die Einladung bei "Hart aber Fair" angehe: "Ich hatte nicht den Eindruck, dass es gelungen ist, dies zu entlarven. Man hat dagegen eine zusätzliche Bühne geboten", so die CDU-Chefin weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur