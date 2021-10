Jusos fordern Platz am Tisch der "Ampel"-Verhandlungen

Die Jusos pochen auf Mitsprache bei den Verhandlungen über eine Ampel-Koalition. "Wenn nach den Sondierungen konkret über die Inhalte der Ampel verhandelt wird, müssen die Jusos mit am Tisch sitzen", sagte Juso-Chefin Jessica Rosenthal dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Rosenthal weiter: "Für uns geht es dabei um sozialen Fortschritt wie beispielsweise die Überwindung von Hartz IV, genauso wie um die Durchsetzung unserer jugendpolitischen Forderungen." Nach den "Ampel"-Sondierungen am Donnerstag hatten alle drei Partien positive Signale ausgesendet. Die Gespräche sollen am Montag vertieft werden, es sollen aber keine Zwischenstände bei den Verhandlungen herausgegeben werden, hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betont. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner kündigte auch an, man wolle keine nächtlichen Treffen durchführen, auch um Müdigkeit zu vermeiden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur