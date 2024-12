Bundestagswahl: Thorsten Falke ist der SSW-Direktkandidat für Helgoland

Der 68-jährige Rentner und langjährige Gemeindevertreter des SSW auf Helgoland wurde einstimmig gewählt. Über seinen Platz auf der Landesliste wird auf dem außerordentlichen Parteitag am 11. Januar 2025 in der A.P. Møller Skolen in Schleswig entschieden.

Die Insel Helgoland, im Helgoländer Friesisch deät Lun, ist neben Nordfriesland und den nordfriesischen Inseln Siedlungsraum der friesischen Minderheit. Hier wird der friesische Dialekt namens Halunder gesprochen. Als Partei der dänischen und friesischen Minderheit ist der SSW auf Helgoland stark vertreten. Formell gehört die Insel zum Kreis Pinneberg (Wahlkreis 7), weshalb der SSW auch in diesem Gebiet in Schleswig-Holstein weit südlich des Kanals zur Bundestagswahl aufstellt.

Quelle: SSW