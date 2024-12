Scholz besichtigt Magdeburger Tatort

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstagvormittag nach Magdeburg gekommen, um den Tatort des Anschlags vom Vorabend zu besichtigen. Gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und unter anderem den Bundesministern Volker Wissing (parteilos), Steffi Lemke (Grüne) und CDU-Chef Friedrich Merz beging er den abgesperrten Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Dort war am Vorabend ein 50-jähriger Mann mit einem BMW-SUV in die Menschenmenge gerast und hatte mindestens vier Menschen getötet sowie über 200 verletzt, darunter 41 Schwerstverletzte und 86 Menschen mit sonstigen schweren Verletzungen. Es wird deswegen befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigt.



Haseloff hatte den Besuch des Kanzlers bereits wenige Stunden nach der Tat auf einer improvisierten Pressekonferenz begrüßt und politische Konsequenzen eingefordert. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der Tatverdächtige stammt aus Saudi-Arabien, ist aber offensichtlich kein Islamist, sondern vielmehr ein Islam-Hasser. Zuletzt war er in Bernburg als Arzt tätig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur