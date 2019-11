Doppelhaushalt sieht Millionen für Chancengleicheit an Berliner Schulen vor

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus will mehr soziale Durchmischung an Berliner Privatschulen erreichen. Wie die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Maja Lasic dem rbb am Montag sagte, ist künftig vorgesehen, dass auch freie Schulen Landesmittel aus dem Programm für Schulerweiterungen bekommen sollen.

"Allerdings nicht bedingungslos", betonte Lasic. Denn das Angebot soll nur für solche freien Schulen gelten, "die sich auch verpflichten, dass sie alle sozialen Schichten aufnehmen, nicht nur selektiv Familien, die viel Geld zur Verfügung haben." Die entsprechenden Vorschriften und Schulgeldtabellen würden geändert, kündigte Lasic an. Mit dem neuen Haushalt für 2020/21 soll darüber hinaus das Brennpunkt-Schul-Programm massiv ergänzt werden. Nach rbb-Informationen soll ein weiteres Bonusprogramm mit über 10 Millionen Euro hinzukommen, kündigte SPD-Fraktionschef Raed Saleh an. Unterstützt werden voraussichtlich 20 Schulen mit 300.000 Euro jährlich. Das Geld kann in mehr Personal, für Digitalisierung oder den naturwissenschaftlichen Unterricht investiert werden. Ein professioneller Coach soll die Schulen dabei unterstützen. Saleh rechnet damit, dass vor allem Einrichtungen in Mitte, Spandau, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf davon profitieren werden. Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)

