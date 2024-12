AfD: Krankenkasse verdoppelt Zusatzbeitrag: Wir schützen Beitragszahler vor der Massenmigration!

Es ist die nächste Hiobsbotschaft für die Krankenversicherten in unserem Land: Als größte deutsche Krankenversicherung verdoppelt die Techniker Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag im Januar 2025 auf 2,45 Prozent (zuvor 1,2 Prozent). Die völlig verfehlte Gesundheits-, Energie- und Migrationspolitik der etablierten Parteien führt zu einer immer stärkeren Schröpfung der Bürger, die auch in anderen Bereichen zunehmenden Belastungen ausgesetzt sind. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen, die Mieten steigen, die Benzinpreise steigen – und nun kommt eine heftige Beitragserhöhung obendrauf. Dabei wäre dies mit einer unideologischen Politik, wie sie die AfD vertritt, vermeidbar gewesen! Die Ursachen der Beitragserhöhung werden in Medienberichten nur nebulös angedeutet: Es habe „unter anderem starke Ausgabensteigerungen für Kliniken und Arzneimittel“ gegeben, heißt es dort. Doch woher rühren diese Ausgabensteigerungen? Vielfältige Aspekte wären hier zu nennen, doch zwei wesentliche Elefanten im Zimmer werden nicht benannt: Erstens bringt die irrsinnige „Energiewende“-Politik wegen der dadurch steigenden Energiepreise auch das Gesundheitssystem in die Bredouille. Zweitens findet weiterhin eine ungebremste Massenmigration in unsere Sozialsysteme statt. Bereits im Oktober hatten Krankenversicherungen Alarm geschlagen und betont, dass vor allem durch Bürgergeld-Empfänger massive Kosten für die Kassen entstehen. Rund die Hälfte der Bürgergeld-Empfänger sind Ausländer. Dieses Problem wird man mit Lauterbachs untauglicher und nicht zukunftsfähiger Krankenhausreform nicht lösen können. Wir brauchen vielmehr eine Politikwende im Bereich Energie und Migration: Schluss mit der „Energiewende“, Schluss mit offenen Grenzen! Nur die AfD schützt die Beitragszahler der Krankenkassen vor der Massenmigration." Quelle: AfD Deutschland