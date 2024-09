Dr. Rainer Balzer: LSBR und LSBW zum Schuljahresstart

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL teilt die Einschätzung des Landesverbands Schulpsychologie LSBW, wonach Bildung kein Spielball politischer Interessen sein darf: „Sich aber der Forderung des Landesschülerbeirats LSBR nach einer ‚Enquête-Kommission Bildung‘ anzuschließen ist der falsche Weg: Wie neue Gremien in dieser Landesregierung gewünscht sind, bewies eindrucksvoll das Scheitern der Bildungsallianz."

Balzer weiter: "Insofern brauchen wir einfach nur gute und insbesondere ideologiefreie Bildungspolitik.

Im Übrigen finden wir den LSBR auch in Bezug auf seine Kritik an den MINT-Fächern auf dem falschen Weg: Wer mit einer ‚Bildungswende 2024‘ wieder zurück an die Spitze des Bildungsrankings will, braucht weniger Demokratie- oder Medienbildung, sondern wissenschaftliche Kenntnisse. Offenbar ist jetzt auch dem LSBR – wie der Landesregierung schon lange – Haltung wichtiger als Leistung.“

Quelle: AfD BW