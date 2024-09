Balzer: GEW zum neuen Schuljahr 2024

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat GEW-Landeschefin Monika Stein aufgefordert, sich um gute Bildung und nicht um schlechte Ideologie zu kümmern: „Dass außer der GEW gleich vier Pressekonferenzen zum Schulstart stattfinden, zeigt zunächst, dass in unserem Land der Schuss gehört wurde – nicht zuletzt durch den heute vorgestellten INSM-Bildungsmonitor, der Baden-Württemberg auf Platz fünf sieht."

Balzer weiter: "Aber dass eine Lehrerfunktionärin ein demokratisches Wahlergebnis für undemokratisch hält und also mehr Demokratiebildung fordert, ist selbst undemokratisch: Demokratie ist die Umsetzung des Volkswillens! Dass sie daneben in schönstem Gendersprech die Inklusion für die Hauptherausforderung in Baden-Württemberg hält, hat ebenso nur mit Ideologie zu tun wie ihre hanebüchene Behauptung, dass die verbindliche Grundschulempfehlung ‚nicht pädagogisch begründet‘ sei.

Ja, einiges Richtige war auch dabei, etwa ihr Vorschlag zur Krankheitsreserve. Aber insgesamt bin ich entsetzt, auf welches populistisch-politische Niveau die GEW inzwischen gesunken ist. Und wenn Monika Stein 2026 auf eine bessere Bildungspolitik mit Weitblick hofft, kann ich ihr nur raten: AfD wählen.“

Quelle: AfD BW