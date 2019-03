Erstes interfraktionelles Treffen der AfD-Fraktionen zur Gesundheitspolitik

Auf Einladung des „Arbeitskreises Gesundheit“ der AfD-Bundestagsfraktion kam am 21. März 2019 in Berlin die Vertreter der AfD-Fraktionen aus vierzehn deutschen Landtagen und aus dem Bundestag zu ihrem ersten interfraktionellen Treffen der AfD-Fraktionen zur Gesundheitspolitik zusammen.

Ziel des Treffens war es, die gesundheitspolitischen Initiativen der AfD-Bundestagsfraktion mit den gesundheitspolitischen Sprechern der AfD-Landtagsfraktionen zu koordinieren und gegenseitig zu unterstützen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. med. Axel Gehrke, hob hervor, dass mit der AfD nun eine patientenorientierte Gesundheitspolitik nicht nur in den Deutschen Bundestag, sondern auch in alle Landesparlamente Einzug gehalten hat: „Fragen wie die Vernachlässigung der Investitionen in die Krankenhäuser durch das fehlgesteuerte DRG-System, Gewalt gegen medizinisches Personal oder wirksamer Schutz vor grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen sind in ganz Deutschland virulent. Die AfD-Fraktionen koordinieren und thematisieren sie deshalb nun bundesweit im Bund und den Ländern.“

Das erste Treffen hat bereits gezeigt, wie wertvoll die gegenseitige Information für die gemeinsame politische Arbeit ist. Daher sind weitere Treffen der AfD-Gesundheitspolitiker aus Bundestags- und Landtagsfraktionen ab sofort regelmäßig geplant, die nach aktuellem Stand dreimal pro Jahr stattfinden sollen.

Quelle: AfD Deutschland