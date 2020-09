Umweltministerin Schulze erteilt Kaufprämien für Verbrennungsmotoren Absage

Vor dem Autogipfel an diesem Dienstag im Kanzleramt hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotor eine Absage erteilt. "Ich bin sehr dafür, die Automobilindustrie zu unterstützen, aber dafür brauchen wir neue und nicht alte Rezepte", sagte Schulze der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Ich will, dass wir Brüche vermeiden und den Wandel gestalten, um gute Arbeitsplätze zu sichern und die Industrie fit für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft zu machen", sagte die Ministerin. Die Automobil- und ihre Zuliefererindustrie seien von zentraler Bedeutung für den Industrie-Standort Deutschland und Europa. "Ich will, dass diese Industrie gut aus der Krise kommt", sagte Schulze und betonte, dass die Antriebsfrage zugunsten der strombasierten Antriebe entschieden sei. "In zehn Jahren wird rund die Hälfte der verkauften Neuwagen alternative Antriebe haben", sagte Schulze voraus.

Quelle: Rheinische Post (ots)