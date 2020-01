Gauland: FDP ist konturloser Mehrheitsbeschaffer auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD, sieht die FDP als eine überflüssige Partei, deren Programmatik allein darin bestehe, sich als Koalitions-Partner anzubiedern: „Die FDP bangt offenbar verzweifelt um ihre politische Existenz. Das zeigt sich deutlich, wenn deren Chef, Christian Lindner, seine Partei auf dem Dreikönigstreffen nun schon als Fluchtweg für heimatlose Sozialdemokraten bewerben will."

Gauland weiter: "Den selbsternannten Liberalen droht aufgrund ihrer inhaltlichen Beliebigkeit der Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit. Um diese Entwicklung abzufangen, versucht die Parteiführung nun, die Konkursmasse der erodierenden ehemaligen Volksparteien einzusammeln. Durchschaubarer und vor allem unglaubwürdiger geht es kaum. Was der FDP fehlt, ist Verlässlichkeit. Eine Partei, die sich nur als konturloser Mehrheitsbeschaffer andient und sobald sie in Regierungsverantwortung ist, ausschließlich Klientel- und Lobbyinteressen bedient, brauchen die Wähler nicht. Wenn die FDP es nicht schafft, eine glaubwürdige und stringente Programmatik abseits des links-globalistischen Mainstreams zu entwickeln, wird sie den Verfall nicht aufhalten können. Da helfen dann auch keine Inszenierungen der Anbiederung, wie auf dem diesjährigen Dreikönigstreffen“, sagt Gauland.

Quelle: AfD Deutschland