Laschet hält seinen Politikstil für erfolgreicher als Söders

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist überzeugt, dass sein Politikstil als Kanzlerkandidat für die Union erfolgreicher wäre als der Kurs von CSU-Chef Markus Söder. "Die Bundestagswahl wird ein Kampf um die Mitte sein. Sowohl der SPD-Kanzlerkandidat als auch die Grünen streben in die Mitte. Die Union muss ihre Zustimmung dort erhalten. Da kann ich Überzeugendes einbringen", so Laschet in "Bild am Sonntag".

Dass Söders Beliebtheitswerte in der Coronakrise deutlich besser sind als seine eigenen, beunruhigt Laschet nicht: "Dass Markus Söder die CSU wieder stärker gemacht hat, freut mich. In der Krise habe ich so entschieden, wie es für mein Land Nordrhein-Westfalen richtig, wirkungsvoll und auch verhältnismäßig ist. Ich glaube, dass ein solcher Politikstil und solche Inhalte letztlich überzeugen werden."

Mit Blick auf eine künftige Bundesregierung sagte Laschet: "Als Ministerpräsident führe ich ein Land mit 18 Millionen Menschen. Wir haben hier die Wirtschaft von Bürokratie entfesselt, Bildung verbessert und mit einem klaren Null-Toleranz-Kurs gegenüber Rechtsbrechern innere Sicherheit gestärkt. Auch Deutschland braucht einen klaren Kurs für das neue Jahrzehnt." Optimistisch zeigte sich Laschet, dass er die Wahl zum CDU-Vorsitzenden gegen seine Kontrahenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen gewinnen werde. Für die Delegierten gebe es "mit Blick auf unsere Chancen bei der Bundestagswahl e in wichtiges Kriterium: Wer der Kandidaten hat schon mal eine Wahl erfolgreich bestritten und gewonnen?" Als Ministerpräsident eines großen Landes bringe er viel praktische Regierungserfahrung mit. Quelle: dts Nachrichtenagentur