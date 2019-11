Amtliches Endergebnis: FDP zieht in Thüringer Landtag ein

Die FDP hat den Einzug in den Thüringer Landtag geschafft. Die Partei habe die Fünf-Prozent-Hürde überwunden, teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag bei der Verkündung des amtlichen Endergebnisses der Wahl in Erfurt mit.

Zuvor hatte sich der Landeswahlausschuss getroffen. Die Nachricht dürfte für Erleichterung bei den Liberalen sorgen, die bis zuletzt zittern mussten. Die Partei hatte es laut vorläufigem amtlichem Endergebnis mit gerade fünf Stimmen mehr als nötig in den Thüringer Landtag geschafft. Sie kam auf 5,0005 Prozent und damit auf fünf Sitze im Landesparlament. Später war das Ergebnis in einem Wahlkreis leicht nach unten korrigiert worden. Nun wurde dieses Ergebnis korrigiert, demnach übersprangen die Liberalen die Fünf-Prozent-Hürde jetzt um 73 Stimmen. Die bisherigen vorläufigen Ergebnisse der Parteien wurden weitgehend bestätigt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

