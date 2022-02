Mehr als 700 neue Stellen bei Berliner Polizei und Feuerwehr

Der Berliner Senat wird das Personal in den Sicherheitsbehörden in den kommenden zwei Jahren weiter verstärken. Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) sagte dem Tagesspiegel in einem Interview am Dienstag (Print-Ausgabe Mittwoch): "Der Löwenanteil der neu geschaffenen Stellen fällt in den Bereich Schule."

Konkrete Zahlen nannte er für den Bereich Innere Sicherheit mit 610 zusätzlichen Stellen bei der Polizei, bei der Feuerwehr 103 und 113 zusätzlichen Stellen für die Justiz. Als größte Investitionsprojekte für die kommenden zwei Jahre bezeichnet Wesener den Bau von 5000 sozial geförderten Wohnungen. Pro Jahr dafür werden insgesamt 1,5 Milliarden Euro für 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt. Zwei Milliarden Euro fließen zusätzlich in die Schulbauoffensive. Eine halbe Milliarde Euro wird in das IT-Dienstleistungszentrum Berlin investiert und die Einführung der E-Akte. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)