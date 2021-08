AfD Bundestagsreden (13.8): Entwicklungshilfe statt Gutmenschenheuchelei!

Der AfD-Bundestagskandidat Dietmar Friedhoff fordert die Beschneidung der oft nur noch zum Selbstzweck existierenden Rettungsindustrie und schlägt stattdessen echte Entwicklungshilfe vor.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Merkel-Methode: Problem leugnen, dann existiert es auch nicht!

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter wundert sich über die miserable Informationssituation in der Bundesregierung. Sogar offizielle Statistiken zur Abwanderung deutscher Wissenschaftler ins Ausland kennt sie entweder nicht oder leugnet schlicht die Fakten.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





7 Tage Deutschland – Ausgabe 32/21 des AfD-Wochenendpodcasts mit:

Jubel und Begeisterung! Hunderte vor Ort und Zehntausende an den Livestreams feiern mit Alice Weidel, Tino Chrupalla und AfD-MV-Landeschef Leif-Erik Holm unseren Wahlkampfauftakt in Schwerin.

Nachdenken über Deutschland: Wir sprechen mit Bürgern und Landtagskandidaten der AfD in Schwerin über den Zustand unseres Landes und den Weg zurück zur Normalität, den es nur mit der AfD geben wird.

Themen der Woche: Über einen Bundestag, der bald über 1000 Abgeordnete zählen könnte, über Merkels Seuchenkabinett, das weiter unsere Grundrechte beschneidet und wie die AfD vor Gericht den Bundestagsvizepräsidenten durchsetzen will, den die Altparteien uns noch immer verweigern, reden wir mit dem Juristen und Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner.

Glückliche Kandidaten: Nachdem die Bundestags-Landesliste unserer Parteifreunde in Bremen nach einigem Hin und Her nun doch zugelassen ist, sprechen wir mit Spitzenkandidat Olaf Kappelt und Direktkandidat Thomas Jürgewitz. Über „rote Socken“ in der rot-grün-dunkelroten Landesregierung, über schwerwiegende soziale Schieflagen in Bremen und Bremerhaven und darüber, wie ständiger Zuzug von Asylbewerbern und grüner Klimaterror die Bürger zunehmend verzweifeln lassen. Was beide dagegen tun können und wollen, fragen wir sie.

Außerdem in den Nachrichten:

VW streicht Currywurst.

Berliner Links-Senatorin verharmlost bestialischen Ehrenmord.

Heizen kann sich bald keiner mehr leisten.

Auch Geimpfte können anstecken.

Quelle: AfD Deutschland